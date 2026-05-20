ರೋಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು

<p>ವಿಜಯಪುರ: ‘ಯೋನೆಕ್ಸ್- ಸನ್ರೈಸ್’ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ (15 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ) ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ 21-9, 21-10 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವೈಭವ ಸಾಯಿಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ್ ಹರ್ಷ 14-21, 21-16, 21-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವೀನ್ಚಂದ್ರ ಜಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ, ಯಶ್ವರ್ಧನ್ ಎಸ್. ಆರ್. 21-13, 21-8 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಯು ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿರುದ್ಧ, ದಕ್ಷ್ ಡಿ.ಸಿ. 21-17, 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಜಿ, ವಿರುದ್ಧ, ಚೇತಸ್ ಮುಂಡರಗಿ 21-6, 21-11 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ್ ರೋಷನ್ಜೀತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಹನ್ ಕರುತುರಿ 21-14, 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ, ಗೌರವ್ ಎಸ್. 21-4, 21-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿರುದ್ಧ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುತ್ 21-14, 21-12 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ರಾಜ್ ಪಿ. ವಿರುದ್ಧ,ವಿಶಾಲ್ ಡಿ. ಆನಂದ್ 21-9, 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋನಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಗ್ದೇವ್ ಚಂಪಕನಾಥ್ 21-2, 21-9 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಹನ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ, ವಿಶ್ರುತ್ ನಿರಂಜನ್ 21-13, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ಕೃಷಿವ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ, ಇಕ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್ 21-18, 9-21, 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೇಜರಾಜ್ ಕಿತ್ತೂರು ವಿರುದ್ಧ, ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಎ. ಎಸ್. 21-16, 13-21, 21-15 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಹಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೋಘ್ ಗೌಡ 21-13, 21-9 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ, ರಾಘವ್ ಗೌಡ ಎಚ್. ಎನ್. 21-15, 21-8 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಎಚ್. ವಿರುದ್ಧ, ಸಮರ್ಥ್ ತಗಡೂರು 21-14, 18-21, 21-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರುಗ್ವೇದ್ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ, ಗೌತಮ್ ಎಸ್. ನಾಯರ್ 21-4, 21-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರಭು ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-24-1119662077</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>