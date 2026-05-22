ಯುವನ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಗೆಲುವು

ವಿಜಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಯೋನೆಕ್ಸ್- ಸನ್ರೈಸ್' ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ 16ನೇ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಯುವನ್ ಕೃಷ್ಣ ರವೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನಿಹಾರಿಕಾ ಎ. ಪಿ. 21-14, 21-15 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿನಾದ್ ಜಿ.ಕೆ. ಮತ್ತು ಋಷಿತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಕುಲನ್ ಹರಿ ಎನ್.ಡಿ. ಮತ್ತು ಜೋಹನ್ನಾ ಅಹಿಲನ್ 21-13, 21-18 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಬಿ. ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಜೀವಿಕಾ ಸಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿತನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವನಿ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ್ 21-9, 21-14 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಜ್ ಆಚಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನ್ವಿ ಎಂ. ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ, ಯಶವರ್ಧನ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಆದಿತಿ ಸುಶಾಂತ್ 21-13, 21-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಿಸ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಜೆ. ಆಂಚನ್ ವಿರುದ್ಧ, ಆದರ್ಶ್ ಪದ್ವೇತ್ನಾಯ ಮತ್ತು ಆದಿತಿ ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 21-10, 21-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ವಿ.ಜೆ. ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆರ್. ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀವನ್ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿಯಾ ಬಾಬು 21-11, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ನುಟಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಲೂರಿ ಶ್ರೀಹಿತಾ ವಿರುದ್ಧ, ಧ್ಯಾನ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ ಜೋಡಿಯು ಧನ್ವಂತ್ ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಕ್ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಬಿ.ಬಿ. ವಿಶಾಲ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಂಸಿಕಾ ರಾಕೇಶ್ ಜೋಡಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷ್ ಬಿಂದಹಳ್ಳಿ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ 21-10, 21-11 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>