ಬಾಲಕಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏ.6ರಿಂದ

ವಿಜಯಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಚೂರು ವಲಯದ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 15 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಹಾಗೂ 8ರಂದು ನಗರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್.ಎಂ.ಹುಟಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011ರ ನಂತರ ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2007ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 7ನೇ ತರಗತಿ/ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಜನನ ದಾಖಲೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.ನಂ 9448678280ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>