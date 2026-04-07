ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ: ರವಿ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಕಬಡ್ಡಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞ ರವಿ ಗೋಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನವಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡನೇಯ ವಲಯದ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಬಡ್ಡಿಯು 4000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗರತಿಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಡಿ ಬಾ ನನಕಂದ, ಅಂಗಾಲ ತೊಲದೇನ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅದೇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಐ.ಹಂಜಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎಸ್.ಕುರಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಸಂಗಮೇಶ ಗುರವ, ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದಾರ, ಪ್ರೊ. ಸುನೀಲ ಹತ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಖೊದ್ನಾಪುರ ಇದ್ದರು. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>