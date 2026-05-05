ವಾಲಿಬಾಲ್: ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿ.ಎಂ. ಮನಗೂಳಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜಯಪುರ ಎರಡನೆಯ ವಲಯ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಿಂದಗಿ ಸಿ.ಎಂ. ಮನಗೂಳಿ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಿಂದಗಿ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬಳಗೊಂಡ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಾರ, ಉಮಾಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ ಉತ್ತಮ ತೂರುಗಾರ, ಅಮೀತ್ ಕನವಳ್ಳಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರ, ಸತೀಶ ಹೂನಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ಲಿಬ್ರೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧಿಕ ಸುಂಬಡ, ಸಿಂದಗಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಸುಣಗಾರ, ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಸೋಮಾಪುರ, ಎಚ್.ಎಂ. ಉತ್ನಾಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರವಿ ಗೋಲಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಾಂತೂ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಡಿ.ಮಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಬರೀಶ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ರವಿ ಗೋಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೀಮಾಶಂಕರ ನೆಲ್ಲಗಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಆರ್. ಹೆಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮುತ್ತು ಮುಂಡೇವಾಡಗಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ.ಜಹಾಗೀರದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>