‘ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆ ಉಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ’

ಹೊರ್ತಿ: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾಗೂ ಹುರುಪು ತರುವ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆಯು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಸವೇಶ್ವರ ಬೃಹನ್ಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕೌದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕೆಪಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅರವತ್ತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಾಧವ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಮಲಕು ಅರವತ್ತಿ, ಅಪ್ಪಾಸೆ ಏಳಗಿ, ಮೀರಾಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ, ಆರ್.ಡಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಪರುತಿ, ರಾಜು ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ್ ಏಳಗಿ, ರಾಜು ಕನಮಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>