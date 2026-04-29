ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕುಸ್ತಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜುಗೌಡ ಕಳಸಗೊಂಡ, 'ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಘಟಿಕರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಧರಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಶರಣು ಸಾಲಿ, ಹುಸೇನ ವಾಲಿಕಾರ, ಸುಭಾಷ ಯಂಭತ್ತನಾಳ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಲಘಾಣ, ಅಶೋಕಗೌಡ ಬಗಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>