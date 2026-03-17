ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸವಾಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಸಜ್ಜು– ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್

ನವದೆಹಲಿ: ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ಯುವತಾರೆ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರ ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಗುಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್, ಫಿಡೆ ಸರ್ಕಿಟ್, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ. ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ, ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರಾ ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಿಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಆನಂದ್ ನೇರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅನುಭವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಆಟದ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಫಿಡೆಯ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರುವಾನ, ನಕಾಮುರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್.