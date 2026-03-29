ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಾರಮ್ಯ

<p>ತಿಪಟೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪತರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 27ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿಟಿಯು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 21 ಕಿ.ಮೀ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಡಿಟಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ (1.30 ಗಂಟೆ) ಮುರಿದು 1.26 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 21 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ವೀಕ್ಷಾ ವಿ. ದ್ವಿತೀಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಪಿಎಸ್ಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಅದಿತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಎನ್.ವಿ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 21 ಕಿ.ಮೀ. ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆವಿಜಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೃಷ್ಣ.ಕೆ.ಎಲ್. ಪ್ರಥಮ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಶರತ್ ಆರ್. ದ್ವಿತೀಯ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆವಿಜಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಟಿ.ಜೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>200 ಮೀ ಓಟ: ಪ್ರಣಯ್ ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ),ಯಶಷ್,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ಚಿರಂಜೀವಿಗೌಡ ಡಿ.,ವಿವಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್,ಆಳ್ವಾಸ್ ಐ.ಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮೂಡಬಿದಿರೆ(ಪ್ರಥಮ), ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ ಎಸ್.ಆರ್. ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು(ದ್ವಿತೀಯ), ಗೌತಮ್, ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರಥಮ),ಮಯೂರ್ ಬಿ. ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್.ವಿಸಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>800 ಮೀ. ಓಟ: ರಾಜೇಶ್ ಆರ್. ನಿರ್ಬನೇಶ್ವರ್,ಡಿಎಸ್ಸಿಇ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಮಾನ್ವಿತ್ ಯು,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ,ಆರ್ಇಸಿ ಕಾಲೇಜು,ಹುಲಕೋಟಿ (ತೃತೀಯ).</p>.<p>100 ಮೀ. ಓಟ: ಪ್ರಣಯ್ ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ),ಚಿರಂಜೀವಿ ಗೌಡ ಡಿ,ವಿವಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ಅಂಕಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಕ್ಕಿ,ಕೆಎಲ್ಇಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಅರ್ಜುನ್ ಬಿ.ಆರ್, ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ತುಮಕೂರು (ಪ್ರಥಮ), ವಿನಾಯಕ್ ಶಿವಯ್ಯ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿಮಠ,ಮಂಗಳೂರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಐ.ಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದಿರೆ (ದ್ವಿತೀಯ),ಅಶ್ವಿನ್.ಎನ್.ಆರ್, ಯೆನೆಪೋಯ ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು (ತೃತೀಯ).</p>.<p>5000 ಮೀ. ಓಟ: ಅಕ್ಷಯ್ ಎ.ಆರ್.,ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಎಲ್, ಕೆವಿಜಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜು,ಸುಳ್ಯ(ದ್ವಿತೀಯ), ಪ್ರೀತಮ್ ಎನ್, ಆರ್ವಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ: ಗೌತಮ್,ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಶಶಾಂಕ್ ಜಿ.,ಎಎಂಸಿ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ಜೀವನ್ ಡಿ.ಎಸ್, ಬಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>200 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಅನಘ ಕೆ.ಎನ್.,ವಿಸಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಪುತ್ತೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಶಿವಾನಿ ಎಸ್.ರಾಯ್,ಬಿಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು(ದ್ವಿತೀಯ), ಸಾನ್ವಿ ರಾಯ್,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಪಲ್ಲವಿ ಜೆ.ಎಸ್,ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ),ವಿನುತ ವಿ.ಎಸ್ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,,ಮಂಗಳೂರಿನ (ದ್ವಿತೀಯ), ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ.,ಕಲ್ಪತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ತಿಪಟೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>100 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಎಂ.ಎಸ್.ಚೈತನ್ಯ,ಎಸ್ಡಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಅನನ್ಯ ಕೆ.ಬಿ. ವಿಸಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು(ದ್ವಿತೀಯ), ಜಿ.ಜೆ.ಚಿತ್ತಾರ ಹಿರಂಜಾ, ಎಸ್ಜೆಇಸಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>800ಮೀ. ಓಟ: ಸಾನ್ಯ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ), ನಿಶ್ಚಿತಾ ಕೇಶವ್,ಜಿಎಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು(ದ್ವಿತೀಯ), ಹಂಸಾ ಬಿ.ಪಿ, ಎನ್ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>100ಮೀ ಓಟ: ಧೃತಿ ಎಸ್. ಬಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ಎ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು(ಪ್ರಥಮ), ಶಿವಾನಿ ಎಸ್.ರಾಯ್, ಬಿಎಂಎಸ್ಸಿಇ ಕಾಲೇಜು,ಬೆಂಗಳೂರು(ದ್ವಿತೀಯ), ಎಂ.ಎಸ್.ಚೈತನ್ಯ,ಎಸ್ಡಿಟಿಟಿ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು(ತೃತೀಯ).</p>.<p>4x400 ಮೀ. ರಿಲೇ: ಸಾನ್ವಿ ರಾಯ್, ತ್ರಿಶಾಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಭಾ ಬಿ.ಕೆ., ಸಾನಿಯಾ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ರಥಮ), ತಾನ್ವಿ ಎಸ್., ಅಲ್ಡಿರ್ನ್ ಡಿ‘ಸೋಜಾ, ಅನಘ ಕೆ.ಎ., ಜಿಯಾ ಮಿನೇಜರ್, ಎಸ್ಜೆಇಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ) ಅರ್ಪಿತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಅಶ್ವಿನಿ, ಜೀಕ್ಷಿತ ಕೆ., ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಎಚ್. ರಾಯ್, ವಿಸಿಇಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಶಾಟ್ಪುಟ್: ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಎ. ಎಸ್ಸಿಇಎಂ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ರಥಮ), ಆಯೆಷಾ ಸಾನಿಯಾ,ಎಸ್ಡಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು (ದ್ವಿತೀಯ), ದಿಶಾ ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು (ತೃತೀಯ).</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಕೆ.ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ನಟರಾಜು, ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಬಿ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್, ಜಿ.ಪಿ.ದೀಪಕ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್, ಆರ್.ಎಂ.ಸಂಗಮೇಶ್, ಟಿ.ಯು.ಜಗದೀಶಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ಜಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಟಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್.ವೈ.ಎಚ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಜಯಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-18-665870138</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>