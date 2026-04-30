ಮೇ 3ರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭ

ಯಾದಗಿರಿ: ಶ್ರೀದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಎ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಮೇ 3ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೌಲಾಲಿ ಅನಪೂರ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಗರದ ಗಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಸೈದನ್ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರದ ಎಂಎಸ್ಎ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಣಮೇಗೌಡ ಬೀರನಕಲ್ ಅವರು ವಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹21,001 ನಗದು, ಮೌಲಾಲಿ ಅನಪೂರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹11,001, ಅಶೋಕ ವಾಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ₹5,001 ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅಶೋಕ ವಾಟಕರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-30-1552291448</p>