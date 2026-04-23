ಯಳಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಯೋಗಪಟು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಅದ್ವೈತ್ ಜಿ. ನಾಯಕ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏ.23 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಇಂಡೋ-ಥಾಯ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೆಕೇರಿ ದಂಪತಿ ವಿ.ಗುರು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಆರ್.ಮಮತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಓದು ಒಂದೇ ಓಘದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. 14 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಯೋಗಪಟು ಅದ್ವೈತ್.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ತುಮಕೂರು ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಆಟೋಟದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಕೆ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು ಈತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಸೂರು ರವಣಿಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>