ಯೋಗಾಸನ: ಅದ್ವೈತ್ ಪ್ರಥಮ

ಯಳಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಅದ್ವೈತ್ ಜಿ.ನಾಯಕ್ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏ.25ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ.23ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಥಾಯ್ ಕಲಾ ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರುಚಿತ್ ದೇವರು, ರಜತ್ ಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ವಿಭಾಗ (8ರಿಂದ18)ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಚ್.ಎಂ. ಪ್ರವಾಣಿಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-37-253334315</p>