‘ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಸಿದ್ದ 6ನೇ ಆವೃತಿಯ ಭೀಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ದಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ₹24 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಬೈಸನ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ₹12 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಕಪ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್, ಅಂಬಳೆ ನವೀನ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಂಗನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್, ಕಿರಣ್ ವಿಶ್ವ, ಆಯೋಜಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಸಚಿನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>