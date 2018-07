ಟಂಪೆರೆ(ಫಿನ್‍ಲೆಂಡ್‍): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಐಎಎಎಫ್‌ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಐಎಎಎಫ್‌ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎನಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಒಕ್ಕೂಟ(ಎಫ್‌ಎಐ) ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿತೇ?

ಇಂತಹದೊಂದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಮೂಲತಃ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದವರು. ನಾಗೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಂಗ್‌ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷಿಕರ ಮಗಳಾಗಿರುವ ಅವರು ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 51.46 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಾಧನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಹಿಮಾ. ಆಗ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ವೇಳೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಎಫ್‌ಎಐ, ‘ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಹಿಮಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸುಲಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚದಿರಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಎಫ್‌ಎಐ ಅನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್‌ ರಾಮ್‌ ಎನ್ನುವವರು, ‘ಆಕೆ ಟಂಪೆರೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ನಾಚಿಕೆ ತರುವಂತಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

She has landed in Tampere for displaying her talent in track and not in English😐 Its shame on you @afiindia for what you said🤥 — Rohith Ram (@Rohithp6) July 12, 2018

‘ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ;ಅವರು ಐಎಎಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾತನಾಡುವವರು; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಮಾ ಅವರಂತೆ ಓಡಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

She has not been featured by @iaaforg for her English speaking skills,we have lot of good English speakers in India but very few who can run like her #LegendintheMaking — J D'Souza (@johnd290) July 12, 2018

ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಎಎಫ್‌ಐ, ‘ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಿಂದಿಯನ್ನೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾರರು. ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರೋಹಿತ್‌ ರಾಮ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಎಫ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

There is nothing wrong in the tweet in fact its a praise for her making an effort to speak in a language she is not fluent in. Read it as Tamil/Mandarin/German you will feel fine. All those outraging are actually suffering from a reverse complex say "english victimhood complex" . — rupesh (@BeingRups) July 13, 2018

ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಮಾ, ‘ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿತು’ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ‘ನಾನು ಪದಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.