ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಎದುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ ಫ್ಲಿಕ್‌ ಪರಿಣತ ರೂಪಿಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಂಚೂಣಿ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ ಮನ ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಶನಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಸಾಯ್‌) ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದರು.

ಇವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯದ ಸಿಹಿ ಸವಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸರಣಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದ ಪಿ.ಆರ್‌.ಶ್ರೀಜೇಶ್‌ ಬಳಗ ಎರಡನೇ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯ ಸವಾಲು ಮೀರಿತು.

ಆತಿಥೇಯರು ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದರು. ಮೊದಲ ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗ ಎಸ್‌. ವಿ. ಸುನಿಲ್‌ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯತ್ತ ತಳ್ಳಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಜಾಯ್ಸ್‌ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದರು. ನಂತರವೂ ಶ್ರೀಜೇಶ್‌ ಪಡೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಎರಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಲು ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಆಟ ರಂಗೇರಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಮೂರು ‍ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ತಂಡ 18ನೇ ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮನ್‌ ಪ್ರೀತ್‌ ತಮ್ಮತ್ತ ತಳ್ಳಿದ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ರೂಪಿಂದರ್‌ ಅದನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಆತಿಥೇಯರ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಜೆನ್ನೆಸ್‌, 24ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಯ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ 1–1ರ ಸಮಬಲ ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ಖುಷಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುನಿಲ್‌ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 27ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರನ್‌ಜೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದ ‍ಚೆಂಡನ್ನು ಸುನಿಲ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ 2–1ರ ಮುನ್ನಡೆ ಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

56ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟ ಆಡಿದ ಆತಿಥೇಯರು ಖುಷಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು.

ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವೀಪ್‌ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ಮೂರನೇ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಸ್ವೀಪ್‌ ಮಾಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

The Indian Men’s Hockey Team earned a convincing 3-1 victory over New Zealand in their second encounter of the three-match series played out in Bengaluru. Here is the result of the match on 21st July.#IndiaKaGame pic.twitter.com/2nKdBt62w0

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2018