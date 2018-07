ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತದ ಆರ್‌.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

12 ವರ್ಷ, 10 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 13 ದಿನ ವಯೋಮಾನದ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಚೆಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಚೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಅತಿಕಿರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌' ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸರ್ಜಿ ಕರ್ಜಕಿನ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 1990ರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ, ಏಳು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಜಕಿನ್‌ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್‌ನ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಯನ್‌ ಘೊಲಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಗ್ರೆಡೈನ್‌ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ನಿರಂತರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಶನಿವಾರ ಪಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಲೂಕ ಮೊರೊನಿಯನ್ನು ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2514 ರೇಟಿಂಗ್‌ನ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರೂಜ್‌ಸರ್ಸ್‌ ರೊಲಾಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ(2482) ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ.

Welcome to the club & congrats Praggnanandhaa!! See u soon in chennai?

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) June 24, 2018