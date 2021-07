ಹಂಗೇರಿ: ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕೆಡೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ 73 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

All hail our #NariShakti ! 🙌🏼✨ pic.twitter.com/kh5f7HCXCj

Congratulations to Wrestler #PriyaMalik for winning the GOLD medal in the 73 kg category of the World Cadet Wrestling Championship in Budapest, Hungary. 🥇

Another glory for the country! 🇮🇳

ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

Another champion making us all proud 🇮🇳 Heartiest congratulations to #PriyaMalik on winning the Gold medal in the World Cadet Wrestling Championship! pic.twitter.com/QV0G1yCYgc

Proud to see our girls keeping 🇮🇳 flying high on the world stage.

Heartiest congratulations to #PriyaMalik on winning🥇at World Cadet Wrestling Championship in Budapest, Hungary.

#priyamalik When someone says #प्रिया_मलिक won the Gold Medal in World championship not in Tokyo Olympics pic.twitter.com/546jaVxOdH

Our girls are making the nation proud everyday!

Many many Congratulations #PriyaMalik on winning GOLD for India!

It's feats like these that power and fuel new dreamers to go for glory. May your tribe grow!

We are all proud of you! https://t.co/H0gJXEAYqx

