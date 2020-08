ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಖೇಲ್‌ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೇ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲಿಟ್‌ ಮರಿಯಪ್ಪನ್‌ ಟಿ, ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮನಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ, ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್‌ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಾಣಿ ಅವರಿಗೂ ಖೇಲ್‌ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಇಶಾಂತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Cricketer Rohit Sharma, para-athlete Mariappan Thangavelu, table tennis champion Manika Batra, wrestler Vinesh Phogat & hockey player Rani to get Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. pic.twitter.com/WwUOrGXqfT

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ (ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ), ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಯ್‌ (ಆಥ್ಲೇಟಿಕ್ಸ್‌), ಶಿವ ಸಿಂಗ್‌ (ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌) ರೊಮೆಶ್‌ ಪಾಠಾಣಿಯ (ಹಾಕಿ), ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್‌ ಹೂಡಾ (ಕಬಡ್ಡಿ), ವಿಜಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮುನಿಶ್ವರ್‌ (ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌), ನರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (ಟೆನ್ನಿಸ್‌), ಓಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ದಿಯಾ (ಕುಸ್ತಿ)

Cricketers Ishant Sharma and Deepti Sharma, athlete Dutee Chand, shooter Manu Bhaker among 27 sportspersons to be conferred with Arjuna Award. https://t.co/X2d7SNSc7j

