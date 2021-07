ಟೊಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

2016ರ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಪೆರೋವಾ ಅವರನ್ನು ದೀಪಿಕಾ 6-5 ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಭವ ಗೊಳಿಸಿದರು.

Deepika Kumari 6️⃣ - 5️⃣ Ksenia Perova 🏹#Archery women's 1/8 elimination saw @Imdeepikak snatch a thrilling shoot-off victory, advancing into the quarter-final 🤩

