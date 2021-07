Tokyo Olympics: ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಮನು ಭಾಕರ್

ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 292 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮನು ಭಾಕರ್, 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics | ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತನು ದಾಸ್ ಜಯಭೇರಿ

ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಹಿ ಸರ್ನೋಬತ್ 287 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 25ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.

25m Women's Pistol Qualification Precision stage scores@realmanubhaker : 292 (5th) @SarnobatRahi : 287 (25th)

Top 8 shooters will qualify for the finals which will be determined after tomorrow’s rapid fire stage. Current 8th ranked shooter has a score of 291#Cheer4India

— SAIMedia (@Media_SAI) July 29, 2021