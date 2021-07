Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್‌ಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಜುಮ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಾವಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮ್ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 15ನೇ ಹಾಗೂ 33ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಶೂಟರ್‌ಗಳು ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

