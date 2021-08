Tokyo Olympics: ನೀರಜ್ ಸಾಧನೆ ಸಮಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ, ಶಿವಪಾಲ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಟೋಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 76.40, 74.80 ಹಾಗೂ 74.81 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದರು.

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅಗ್ರ 12 ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಶಿವಪಾಲ್ ಗರಿಷ್ಠ 76.40 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದರೂ ಇದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.

India's @shivpaljavelin starts his #Tokyo2020 journey with an attempt of 76.40m in his 1st throw.

Continue cheering for him with

— SAIMedia (@Media_SAI) August 4, 2021