Tokyo Olympics ಹಾಕಿ: ವಂದನಾ 'ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ'; ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಮೊಳಗಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 4-3 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

'ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು' ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಂದನಾ ಕಟಾರಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಹಾಕಿ: ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಭಾರತ

History has been made. 🇮🇳

Vandana Katariya scores the first-ever hat-trick for the Indian Women's Hockey Team in the Olympics. 💙#INDvRSA #IndiaKaGame #TeamIndia #Tokyo2020 #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/DPshZMj36I

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 31, 2021