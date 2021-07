ಟೋಕಿಯೊ: ತಮಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಜಿ. ಸತ್ಯನ್, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ. 38 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸತ್ಯನ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಸು ಹ್ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 3-4ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics | ಸಾನಿಯಾ-ಅಂಕಿತಾ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 26ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸತ್ಯನ್ ಅವರ ಬಳಿ ವಿಶ್ವದ 95ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

G Sathiyan goes down to HS Lam of Hong Kong after battling on for seven sets in their men's singles #tabletennis encounter.#Tokyo2020

— SAIMedia (@Media_SAI) July 25, 2021