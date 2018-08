ಕುಸ್ತಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ತಂದ ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್‌

ಪಾಲೆಂಬಂಗ್‌ : ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್‌ ಚಿನ್ನ ಕಳೆ ತುಂಬಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಕೆ.ಜಿ.ವಿಭಾಗದ ಕುಸ್ತಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಬೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಯೂಕಿ ಐರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ವಿನೇಶಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತವರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ವಿನೇಶಾ ಎದುರಾಳಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪಾನ್‌ನ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಬದಲಿಸಿದ ಯೂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿನೇಶಾ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣದ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ 6–2ರಿಂದ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಸೂಸಿದರು.

ದಂಗಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು

23 ವರ್ಷದ ವಿನೇಶಾ ದಂಗಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೋಗಟ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ. ಹರಿಯಾಣದ ಈ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಥೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಯಾನಾನ್ ಸೂನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿನೇಶಾ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಯಾನಾನ್ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ಬೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕೂಟದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. 8–2ರಿಂದ ಅವರು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂದಿನ ಬೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಜೂ ಕಿಮ್‌. ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ ಅವರು 4–0ಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಬೌಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 75 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.

The moment of the win. Cannot be more proud of Vinesh Phogat. Calm, resolute, eyes on the target.#Respect | #VineshPhogat | #AsianGames2018 | @FederationWrest pic.twitter.com/XqVEH5skWq

— The Bridge (@TheBridge_IN) August 20, 2018