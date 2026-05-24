<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಬರ್ ಬಿರ್ಯುಕೋವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲರೂಸ್ನ ಇಲ್ಯಾ ಇವಾಶ್ಕ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬನ್ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೀಟರ್ 7-6 (0), 4-6,6-4ರ ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಆಟಗಾರ ಇವಾಶ್ಕ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 50 ಎಟಿಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹9.09 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಪೀಟರ್ ಅವರು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಎಟಿಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಟಿಪಿ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 335ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 268ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಅದಿಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ– ಮುಕುಂದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಜೋಡಿಯು ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯು (3) 6-7, 6-4, 10-3ರಿಂದ ಪೀಟರ್ ಬರ್ ಬಿರ್ಯುಕೋವ್– ಗ್ರಿಗೊರಿ ಲೊಮಾಕಿನ್ (ಕಜಾಕಸ್ತಾನ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು 50 ಎಟಿಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹2.85 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-4-1602758874</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>