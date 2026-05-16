<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಫಿಲಿಕ್ ಸೆಕುಲಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಫಿಲಿಕ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಗನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಫಿಲಿಕ್ 6-0, 6-2ರಿಂದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 357ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಲಿಕ್ ಅವರಿಗೆ 1322ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕ್ರಿಶ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಶ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹಮಿಶ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ನ ಯೂತಾ ಕವಾಹಾಶಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆಯೇ ಕ್ರಿಶ್ ಅವರು ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೊಂಡರು. ಬಲವಾದ ಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೀಗನ್ (ಅಮೆರಿಕ) 6-4, 6-4ರಿಂದ ಬೆಲರೂಸ್ನ ಇಲ್ಯಾ ಇವಾಶ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿಕಜಾನಸ್ತಾನದ ಪೆಟ್ರ್ ಬಾರ್ ಬಿರ್ಯುಕೋವ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಗೊರಿ ಲೊಮಾಕಿನ್ ಜೋಡಿಯು 7-6 (4), 7-6 (4)ರಿಂದ ಭಾರತದ ಆದಿಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮತ್ತು ಮುಕುಂದ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕಿ ಕಲಿಯಂಡ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಕೇತ್ ಮೈನೇನಿ 7-5, 6-1ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಸ್.ಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-51-171370932</p>