ಕೀಗನ್ ಸ್ಮಿತ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಕೀಗನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಫಿಲಿಪ್ ಸೆಕುಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ 50 ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಕೀಗನ್ ಅವರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಚೇತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ 6–2, 7–5 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ, ₹9.12 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ 50 ಎಟಿಪಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸೆಕುಲಿಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 25 ಎಟಿಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹5.28 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸೇರಿತು.</p>.<p>ನಿಕಿ ಪೂಣಚ್ಚ– ಸಾಕೇತ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ನಿಕಿ ಕಲಿಯಂಡ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಕೇತ್ ಮೈನೇನಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪೀಟರ್ ಬರ್ ಬಿರ್ಯುಕೋವ್– ಗ್ರಿಗೋರಿ ಲೊಮಾಕಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 50 ಎಟಿಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ₹2.86 ನಗದು ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಜೋಡಿಗೆ 30 ಎಟಿಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹1.67 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-51-532172404</p>