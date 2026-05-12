ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌: ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್' ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಆದಿತ್ಯ 6-3, 7-5ರಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಗ್ರಿಗೋರಿ ಲೊಮಾಕಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆರು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಆದಿಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಲಯ ತಪ್ಪಿ 7-5, 3-6, 3-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಪಾಪಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಪಾರ್ಥ್ ಅಗರವಾಲ್ 2-6, 1-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರೋನಿತ್ ಕಾರ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಸುತ್ತಿನ 32ರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೂರೂ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಪಾಲನ್ 7-6 (10), 6-4ರಿಂದ ಮಾನ್ ಕೇಶರ್ವಾನಿ ವಿರುದ್ಧ; ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಜೋನ್ಸ್ 6-4, 7-6 (3)ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ; ಸರ್ಬಿಯಾದ ಓಗ್ನ್ಜೆನ್ ಮಿಲಿಕ್ 6-1, 7-6 (5)ರಿಂದ ದೇವ್ ಜಾವಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡರು.