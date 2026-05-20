ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮನೀಶ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೀಗನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ 32ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮನೀಶ್ 6-4, 2-6, 6-2ರ ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 245ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಗನ್ ಅವರು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ 50 ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. 737ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವಾರ ಚಾಲೆಂಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಆಟದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮನೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾವತ್ 7-6(4), 6-3ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಮರ್ ಜಸಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕುಂದ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ 7-6 (5), 7-6 (5)ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಕ್ರಿಶ್ ತ್ಯಾಗಿ 7-6 (8), 7-6 (4)ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಕುವಾನ್-ಯಿ ಲೀ ವಿರುದ್ಧ; ಆದಿತ್ಯ ವಿಶಾಲ್ 6-4, 6-7 (2), 6-4ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹಮೀಶ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜ್ 6–1, 6–2ರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವ್, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>