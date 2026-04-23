ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಂಧರ್ವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಧರ್ವ ಜಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿಎನ್ಆರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವಿಶಾಲ್ ವಿ., ಎಸ್.ಎಂ.ಆದಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಎ. ಅವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು ಆಡಿ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗಂಧರ್ವ, ಇಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ಸ್ಪಿನ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7–5, 6–1ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಸುಹಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಿ. ಅವರು 2–6, 6–1, 6–1ರಿಂದ ಮೇಘನಾ ಜಿ.ಡಿ. ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹೃದಯೇಶಿ ಪಿ., ಸೈಯೆಟ್ಟ್ ವಿ. ಹಾಗೂ ಸೋನಿಕಾ ಜೆ. ಅವರೂ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-43-1002645260