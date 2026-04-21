ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರನ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎಐಟಿಎ ಟಿಎನ್ಆರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಓಜಸ್ ತೇಜೊ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ಸ್ಪಿನ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–4, 2–6, 7–6(5)ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಟಗಾರ ಓಜಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಧರಣಿ ಡಿ.ಅವರು 6–2, 6–3ರಿಂದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಯೇಶಾ ಟಿ. ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು. ಹೃದೇಯಶಿ ಪಿ., ಹೀರಾ ವಿ., ಅನನ್ಯಾ ಜೆ., ನಿಧಿ ಬಿ., ಅನನ್ಯಾ ಎಸ್.ಆರ್., ರೀಟ್ ಜೆ. ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ ಪಿ. ಅವರೂ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ಹೃದೇಯಶಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 7–6(8), 6–2ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಝಾನ್ ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಹೀರಾ 6–0, 6–1ರಿಂದ ನಿಕಾಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅನನ್ಯಾ ಜೆ. ಅವರು 6–2, 6–2ರಿಂದ ಪ್ರಾಚಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಅವರು ಇದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಿರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನನ್ಯಾ ಎಸ್.ಆರ್. 6–4, 6–2ರಿಂದ ಇರಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ರೀಟ್ ಅವರು 6–0, 6–0ಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ದೇವಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ 6–1, 6–1ರಿಂದ ಹಂಸಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>