ಬಿಜೆಕೆ ಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋತ ಮಂಗೋಲಿಯಾ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಿಲ್ಲೀ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ/ ಒಷಾನಿಯಾ ಐ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 3–0ಯಿಂದ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಡಿಎಲ್ಟಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಲ್ ದೇಸಾಯಿ 6-0, 6-0 ಅಂತರದಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಅನು ವಿಜಿನ್ ಗ್ಯಾಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ32 ವರ್ಷದ ಜರ್ಗಲ್ ಅಲ್ತಾನ್ಸರ್ನೈ ವಿರುದ್ದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಋತುಜಾ ಭೋಸಲೆ ಜೋಡಿಯು 6-1, 6-0ಯಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖೊಂಗೊರ್ಜುಲ್ ಅಲ್ದರ್ಖಿಶಿಗ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು 2–1 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 3–0 ಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ 0–3 ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>