ಬಿಜೆಕೆ ಕಪ್: ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಜಯ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡ ಬಿಲ್ಲೀ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ/ ಒಷಾನಿಯಾ ಐ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 0–3 ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಎಲ್ಟಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವೈಷ್ಣವಿ (ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕ: 391) ಹೋರಾಟದ ನಂತರ 7–6 (3), 6–7 (3), 3–6 ರಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕಾ ಮಡೆಲಿನ್ ನುಗ್ರೊಹೊ (ಕ್ರಮಾಂಕ: 419) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಜಾನಿಸ್ ಟಿಜೆನ್ (ಕ್ರಮಾಂಕ: 41) ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6–2, 6–1 ರಿಂದ ಸಹಜಾ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ– ರುತುಜಾ ಭೋಸಲೆ 3–6, 6–7 (4) ರಿಂದ ಜಾನಿಸ್ ಟಿಜೆನ್– ಅಲ್ದಿಲಾ ಸುಟ್ಜಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>