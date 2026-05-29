ಪ್ಯಾರಿಸ್: ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

'ಫಿಲಿಪ್ ಶಾಟಿಯೆ' ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ 6-4, 6-4ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಲಿನೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 73ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಲಿನೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ ಬೆವರು ಹರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

34 ವರ್ಷದ ಲಿನೆಟ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆರು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟಗಳ ಒಡತಿಯಾಗಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರು ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಾರ್ಟಾ ಕೊಸ್ತ್ಯುಕ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕೊಸ್ತ್ಯುಕ್ 6-4, 6-3ರಿಂದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಜಾ ಗೊಲುಬಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 23 ವರ್ಷದ ಅವರು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ರೂಯೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು 15 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ರೀವಾ 6-4, 6-2ರಿಂದ ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಮೇರಿ ಬುಜ್ಕೋವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಅಂತಿಮ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜಿಲ್ ಟೀಚ್ಮನ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ ಅವರು 6–1, 7–5ರಿಂದ 2023ರ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ಶೆಲ್ಟನ್ ನಿರ್ಗಮನ: ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ ರಫೆಲ್ ಕೊಲಿಗ್ನಾನ್ 7-5, 6-4, 6-4ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 64ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಫೆಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದರು.