<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ರಷ್ಯಾದ ಮೀರಾ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಹಿನ್ಸ್ಕಾಯಾ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6–3, 6–2 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಮೋನಿಕಾ ಸೆಲೆಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಅವರದಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಲೆಸ್ 1992ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ 1000 ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಅವರ ಟ್ರೋಫಿಗಳ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಸುಝಾನ್ ಲೆಂಗ್ಲೆನ್’ ಟ್ರೋಫಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿ ರುವುದನ್ನು ನಂಬ ಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಯಾ ಕಲ್ಹಿನ್ಸ್ಕಾಯಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನೊಡನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ‘ನಾನು ಈ ಮೂರು ವಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಓಪನ್ ಯುಗ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ 24 ವರ್ಷದ ಮಾಯಾ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಬ್ರೇಕ್ಗಳ ನಂತರ ಸ್ಕೋರ್ 3–3 ಸಮನಾಯಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 114ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಯಾ ಮುಂದಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-469337804</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>