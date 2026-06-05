<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ರಷ್ಯಾದ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೀರಾ ಅಂದ್ರೆಯೇವಾ ಗುರುವಾರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–1, 6–3 ರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಕೋಸ್ತ್ಯುಕ್ ಅವರನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಜಿದ್ದಿನ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯಿತು. ಫಿಲಿಪ್ ಶಾಟ್ರಿಯೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೀರಾ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲುಗೈ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯಪೂರ್ವ ಫೋಟೊಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಮಾರ್ತಾ ಅವರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಹಸ್ತಲಾಘವವೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>15ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೊಸ್ತ್ಯುಕ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ ಆಡಲು ಬರುವ ಮೊದಲು ಮಾರ್ತಾ ಅವರು ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೀರಾ–ಮಾಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ: 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೀರಾ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಹಿನ್ಸ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 114ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮಾಯಾ 7-6 (7/4), 6-4ರಿಂದ 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡಿಯಾನಾ ಶ್ನೈಡರ್ (ರಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದಿಂದ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಯಾ ಭಾಜನರಾದರು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಎಮ್ಮಾ ರಾಡುಕಾನು, 2021ರ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾಯಾ ಕಳೆದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-949398367</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>