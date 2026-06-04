ಬಾಲಾಜಿ–ಮಾರ್ಸೆಲೊ ಜೋಡಿ ನಿರ್ಗಮನ

<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಪಿಟಿಐ): ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎನ್.ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಾರ್ಸೆಲೊ ಡೆಮೊಲಿನರ್ ಜೋಡಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹ್ಯಾರಿ ಹೆಲಿಯೊವಾರ (ಫಿನ್ಲೆಂಡ್)– ಹೆನ್ರಿ ಪ್ಯಾಟೆನ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಜೋಡಿಗೆ 3–6, 4–6 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ– ಮಾರ್ಸೆಲೊ ಜೋಡಿಯ ಓಟ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಣವ್ ಪಾಪರ್ಕರ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ರೇವತಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-293004211</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>