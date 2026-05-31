ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಗಾಫ್‌ ನಿರ್ಗಮನ

<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ರಷ್ಯಾ ಸಂಜಾತೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಅನಸ್ತೇಸಿಯಾ ಪೊಟಪೋವಾ ಅವರು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಕೊ ಗಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>28ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪೊಟಪೋವಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–6, 7–6 (7–1), 6–4ರಿಂದ ಗಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ ಕರೋಲಿನಾಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕಾ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಂತಿಮ 16ರ ‘ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್’ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದರು.</p>.<p>ಬೆಲರೂಸ್ನ ಸಬಲೆಂಕಾ 6–0, 7–5 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇರಿಯಾ ಕಸಾಟ್ಕಿನಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 76 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನಷ್ಟೇ. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಅನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಸಬಲೆಂಕಾ ನಂತರ 53ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ತಮ್ಮಷ್ಟೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಸಾಕಾ ಎದುರು ಹಣಾಹಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>16ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜಪಾನ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ತಾರೆ ಇವಾ ಜೊವಿಕ್ ಅವರನ್ನು 7–6 (7–5), 6–7 (3–7), 6–4 ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜ್ವರೇವ್ಗೆ ಜಯ: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್, ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವರೇವ್ 6–4, 6–3, 5–7, 6–2 ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾರೆ ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಹಾಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಸಿನ್ನರ್ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಸೆರೂನ್ ಡೊಲೊ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಝಕಾರಿ ಸ್ವಜ್ದಾ 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3 ರಿಂದ ಸೆರೂನ್ಡೊಲೊ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-4-773507680</p>