ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಸರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜಿಯೋವಾನಿ ಎಂಪೆಟ್ಶಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 82ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 39ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಜೊಕೊವಿಚ್ ಟೆನಿಸ್ ದಂತಕಥೆ ಗಳಾದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತ್ತು ಫೆಲಿಸಿಯಾನೊ ಲೋಪೆಜ್ ಅವರ (81 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 24 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರು 25ನೇ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊವೇಷ್ಯಾದ ಡಿನೋ ಪ್ರಿಜ್ಮಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-4-844298054