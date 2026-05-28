ಶ್ವಾಂಟೆಕ್‌ ಮುನ್ನಡೆ; ರಿಬಾಕಿನಾಗೆ ಆಘಾತ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲಿನಾ ರಿಬಾಕಿನಾ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸರ್ಬಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–3, 6–2, 6–7 (7–9), 6–3ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ರಾಯರ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–2, 6–3 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಾರಾ ಬೆಜ್ಲೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. 2020, 2022, 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರು ಏಳನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೊಲಿನಾ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರು 6–0, 6–4 ರಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೇಟ್ಲಿನ್ ಕ್ವೆವೆಡೊ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆಲಿಂಡಾ ಬೆನ್ಸಿಕ್ ಅವರೂ 32ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–4, 6–0ಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಟಿ ಮೆಕ್ನ್ಯಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನಿನ ಯೂಲಿಯಾ ಸ್ಟರಡಬ್ಟ್ಸೆವಾ ಅವರು 3–6, 6–1, 7–6 (10–4)ರಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ರಿಬಾಕಿನಾಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಬಿರೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಅವರು 1–6, 6–3, 6–3 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪೆಗುಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿ ಮಿನೋರ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದರು. ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ ಕಚನೋವ್ ಅವರು 7–6 (7–5), 5–7, 6–1, 7–6 (7–4)ರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮಾರ್ಕೊ ಟ್ರಂಗೆಲಿಟಿ ಎದುರು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>