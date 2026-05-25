ಜ್ವರೇವ್‌, ಮಿರಾ ಶುಭಾರಂಭ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವರೇವ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಮಿರಾ ಆ್ಯಂಡ್ರೀವಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜ್ವರೇವ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–3, 6–4, 6–2ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬೊಂಜಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮಿರಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–3, 6–3ರಿಂದ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಫಿಯೊನಾ ಫೆರೊ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜ್ವರೇವ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಥಾಮಸ್ ಮಕಾವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6–4, 6–4, 6–3ರಿಂದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಝಿಝೂ ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿರಾ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಅರಂಗೊ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು ಆಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>13ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ ಕಚನೋವ್ ಅವರೂ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–3, 7–6 (7–3), 6–0ಯಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅರ್ಥುರ್ ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ತಾರೆ ಬೆಲಿಂಡಾ ಬೆನ್ಸಿಕ್ ಅವರು 6–2, 6–3ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸಿಂಜಾ ಕ್ರೌಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನಿನ ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಕೊಸ್ಟಿಯುಕ್ ಅವರೂ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 6–2, 6–3ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಸಾನಾ ಸೆಲೆಖ್ಮೆಟೆವಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>