ಜಿನೀವಾ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್: ಭಾಂಬ್ರಿ–ವೀನಸ್‌ ಜೋಡಿ ರನ್ನರ್ಸ್‌

<p><strong>ಜಿನೀವಾ:</strong> ಭಾರತದ ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ– ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೈಕೆಲ್ ವೀನಸ್ ಜೋಡಿಯು ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜಿನೀವಾ ಓಪನ್ ಎಟಿಪಿ 250 ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಆದರು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರೂ 6–3, 6–7(7), 7–10ರಿಂದ ರೊಮೈನ್ ಆರ್ನೆಡೊ (ಮೊನಾಕೊ) ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಪೊಲ್ಮಾನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>1 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಹಾಗೂ ವೀನಸ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಟೈಬ್ರೇಕರ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಅನ್ನು ರೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ರೊಮೈನ್– ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-51-958203809</p>