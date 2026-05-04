<p>ಗುಬ್ಬಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೆನಿಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ನಿಂದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಹ ಸಾಧಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳಾಗಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತವರಿನ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಧಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಸೋಹಾ ಸಾಧಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಸಂಶನಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಿತರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಚ್.ಟಿ. ಭೈರಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ ವಾಸಿಂ ಅನ್ವರ್, ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-17-929645748</p>