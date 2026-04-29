ಲಂಡನ್ : ಮಾನುಷ್ ಶಾ, ಮಾನವ್ ಠಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮೀತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವ ತಂಡ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತದ ಪುರುಷರು ಏಳನೇ ಗುಂಪಿನ (1ಬಿ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಓವರ್ ಲಭಿಸಿತು.

ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ್ 3-1 (11-5, 9-11, 11-3, 11-5) ಅಂತರದಿಂದ ಎಸ್ಸಿದ್ ವಸೀಂ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 38 ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಠಕ್ಕರ್ 3–0 (11-3, 11-3, 11-3) ರಿಂದ ಯೂಸೆಫ್ ಐದ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೀತ್ 11-5, 11-4, 11-8 ಅಂತರದಿಂದ ಅಬೌಬಕರ್ ಬೌರಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಏಳನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆರನೇ ಗುಂಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 3–0ಯಿಂದ ವಾಕ್ಓವರ್ ದೊರಕಿತು.