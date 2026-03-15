ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್: ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಅಂತ್ಯ

<p><strong>ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕ)</strong>: ಪಿಎನ್ಬಿ ಪರಿಬಾಸ್ (ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆಲ್ಸ್) ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಜೊತೆಗಾರ ಆಂಡ್ರೆ ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ 5–7, 7–6 (7), 5–10 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್ನೆಕ್– ಮೊನಾಕೊದ ವೆಲೆಂಟಿನ್ ವೆಕ್ಯರಾಟ್ ಜೋಡಿಯೆದುರು ಸೋಲನುಭವಿತು.</p><p>33 ವರ್ಷದ ಭಾಂಬ್ರಿ ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎಟಿಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ದರ್ಜೆಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p><p>ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಂಬ್ರಿ– ಗೊರಾನ್ಸನ್ ಜೋಡಿ 6–3, 7–6 (7) ರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎರ್ಲರ್ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ)– ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ವಾವಸೋರಿ (ಇಟಲಿ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಮಯಾಮಿ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>