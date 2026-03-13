ಇಂಡಿಯನ್‌ ವೆಲ್ಸ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸೆಮಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್‌, ಸಿನ್ನರ್‌ ಲಗ್ಗೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಸ್ಪೇನ್ನ ತಾರೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ನಾರ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.

ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು 6-3, 6-4 ಅಂತರದಿಂದ 29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

22 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ 6-1, 7-5ರಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೇಪರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ 6–1, 6–2ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಲರ್ನರ್ ಟಿಯೆನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇಟಲಿಯ ಆಟಗಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೇವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಜ್ವರೇವ್ 6-2, 6-3ರಿಂದ ಆರ್ಥರ್ ಫಿಲ್ಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.

ಹಾಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್, ಕತಾರ್ ಓಪನ್ ಕಿರೀಟಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿರುವ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಸತತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.