ಸೆಮಿಗೆ ಸಿನ್ನರ್: ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ

ರೋಮ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಇಟಲಿಯ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆ್ಯಂಡಿ ರುಬ್ಲೇವ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸದೆಬಡಿದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಸಿನ್ನರ್ 6–2, 6–4 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಟಿಪಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 32ನೇ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (ನಿರಂತರ 31 ಗೆಲುವು) ಸರ್ಬಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260515-51-522468266