ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌: ಡಬಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಂಕಿತಾ–ವೈಷ್ಣವಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಭಾರತದ ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರು ಐಟಿಎಫ್ ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ– ವೈಷ್ಣವಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸೋಹಾ ಸಾದಿಕ್– ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ದಿಲೀಪ್ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p><p>61 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ–ವೈಷ್ಣವಿ ಜೋಡಿಗೆ 6–2, 6–2 ರಿಂದ ಜಯ ಒಲಿಯಿತು. ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.</p><p><strong>ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ: </strong>ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಶನಿವಾರ 1 ತಾಸು 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವೈಷ್ಣವಿ 6–3, 6–2ರಿಂದ ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಜಿಂಬ್ರೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಸೋತು ಗೆದ್ದ ಅಂಕಿತಾ:</strong> ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಛಲಬಿಡದ ಅಂಕಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ 4–6, 6–4, 6–2ರಿಂದ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಥಾಸಪಾರ್ನ್ ನಕ್ಲೊ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಒಲಿಯಿತು.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಂಕಿತಾ ಕೊಂಚ ಮಂಕಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಆರಂಭದ ಸೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡ್ರಾಪ್ಶಾಟ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೇಮ್ ಜಯಿಸಿದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಕಿತಾ ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p><p>ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅಂಕಿತಾ, ಎದುರಾಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಎರಡು ತಾಸು 43 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿತು.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>