ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportstennis

ಕಲಬುರಗಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್‌: ಡಬಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಂಕಿತಾ–ವೈಷ್ಣವಿ

ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:21 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TennisTennis Tournament

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT