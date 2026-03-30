ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟೆನಿಸ್: ಜೆಸ್ಕಾಂ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಕಲಬುರಗಿ: 2025–26ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪುರುಷರ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೌಲತರಾಯ ಹಡಪದ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಜೆಸ್ಕಾಂ) ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡದ ದೌಲತರಾಯ ಹಡಪದ, ಸಯ್ಯದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಜೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>